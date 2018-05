Hasenhüttl: Vorerst kein neues Angebot von RB

Hasenhüttl trainiert Leipzig seit 2016. Nach der Champions-League-Qualifikation gleich in der ersten Bundesligasaison ist der Red-Bull-Club mit dem früheren ÖFB-Teamstürmer in der kommenden Saison erneut international vertreten. Wenn Meister Bayern München das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnt, reicht Leipzigs sechster Tabellenplatz für den direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Sollten die Frankfurter hingegen den Cup gewinnen, müsste RB vor dem Ligastart bereits Ende Juli in die Europa-League-Qualifikation. Dabei müsste Leipzig bis zur Hauptrunde sechs Spiele absolvieren.