ÖFB-Cup: Salzburgs Double für die Ewigkeit

Bevor man diese Bestmarke in Angriff nimmt, strebt die Mannschaft von Erfolgstrainer Marco Rose morgen im Cup-Finale in Klagenfurt gegen Sturm Graz den 30. Sieg in Folge an. Damit könnten die Mozartstädter schon wieder Geschichte schreiben. Fünf Cup-Triumphe in Serie gab es in Österreich noch nie. Den bisherigen Rekord hält die Austria, die zwischen 2005 und 2009 (2008 gab es wegen der Heim-EURO keinen Cup) vier Siege feierte. Was noch beeindruckender ist: Fünf Doubles in Folge sind selbst international absolut außergewöhnlich!