Weg mit Sinnlos-Gesetzen!

Weg mit all den Sinnlos-Gesetzen! Das ist der Schlachtruf der türkis-blauen Bundesregierung, die endlich ernst und Uralt-Verordnungen aus dem Jahre Schnee den Garaus machen will. In einem ersten Schritt geht’s einmal Tausenden Erlässen ab dem 1. Jänner 2000 an den Kragen - wohl bald auch in der Steiermark.