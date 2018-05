Leiche im See: „Ich hatte vor, von ihr zu kosten“

Beschuldigter „wollte von Leiche kosten“

Die Leichenteile verpackte er in Plastiksäcken, zerkleinerte danach auch die Eingeweide der Toten. Während er Letztgenannte in einem Gefrierschrank in seinem Haus am Neusiedler See aufbewahrte, versenkte er Torso, Kopf, Arme und Beine im See, wo sie später jedoch gefunden werden sollten. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Verena Strnad, am Mittwoch bestätigte, habe der Beschuldigte laut seinen eigenen Angaben vorgehabt, später von der Leiche zu kosten.