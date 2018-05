Leiche zerstückelt: Die Beichte des Psycho-Täters

In der Folge schleppte Alfred U. das Opfer in das Badezimmer, legte es in die Wanne. Zersägte es; zerkleinerte dann noch die Eingeweide, und lagerte sie in seinem Tiefkühlfach ein. Die restlichen Leichenteile verpackte er in Müllsäcke und Plastikkisten - und brachte diese „in mehreren Tranchen“ mit seinem alten Mercedes nach Rust im Burgenland, wo er eine Schilfhütte besitzt.