Bayern mit kühlem Kopf und heißem Herz gegen Real

Kritik an Lewandowski „lächerlich“

Sein Offensiv-Partner Robert Lewandowski geriet wegen seiner schwachen Leistung im Hinspiel in die Kritik, was wiederum Rummenigge erzürnte. „Ich finde diese Diskussion lächerlich, wie wir sie eigentlich alle beim FC Bayern München lächerlich finden. Er hat 39 Tore auch in diesem Jahr wieder gemacht, und wir sind froh, dass er bei uns ist und dass er im nächsten Jahr auch noch bei uns spielen wird“, sagte der Bayern-Boss. Er spielte damit auf die anhaltenden Wechselspekulation um den Polen an. Immer wieder wird Lewandowski mit Real Madrid in Verbindung gebracht.