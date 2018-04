„Bullen“ fassungslos: „Keiner von denen sieht was“

Für Hannes Wolf war die Fehlentscheidung „sehr bitter“. Fast wortgleich äußerte sich Christoph Freund. „Natürlich regt einen das auf, weil es in einem so wichtigen Spiel extrem bitter ist“, erklärte der Sportdirektor. Er erkannte in der Fehlentscheidung aber auch einen gewissen Ausgleich. „Wir haben heuer auch schon ein paar Mal auch Glück gehabt.“