Bayern droht CL-Aus! Real gewinnt in München 2:1

Real Madrid hat sich am Mittwoch eine gute Ausgangsposition für den Einzug Champions-League-Finale erkämpft. Der Titelverteidiger gewann in München gegen den FC Bayern mit 2:1 und hat dadurch im Rückspiel am Dienstag im Estadio Bernabeu alle Trümpfe in der Hand. Joshua Kimmich brachte die Gastgeber in Führung (28.), Marcelo (44.) und Marco Asensio (57.) sorgten für die Wende.