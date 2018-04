Nach Unfällen: Drastische Maßnahmen bei den ÖBB

Drastische Schritte bei den ÖBB: Nach mehreren Unfällen sowie Sicherheitsvorfällen in den letzten zwei Jahren wurde am Mittwoch ein Maßnahmenpaket präsentiert, das es durchaus in sich hat: Nicht nur Mitarbeiter, die an Zwischenfällen direkt beteiligt sind, sondern auch die verantwortlichen Führungskräfte werden künftig beurlaubt, und müssen sich einer „intensiven Safety-Nachschulung“ unterziehen, hieß es. Zudem werden mehrere Pilotversuche gestartet.