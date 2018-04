Klare Nummer eins! So viel kassiert Lionel Messi

Lionel Messi ist laut dem französischen Fachmagazin „France Football“ der am besten verdienende Fußballer in dieser Saison. Der Argentinier kassiert demnach inklusive Prämien, Sponsoren- und Werbeeinnahmen 126 Millionen Euro. Der Star des FC Barcelona löste Cristiano Ronaldo ab, der auf 94 Mio. Euro kommt. In der vergangen Saison war Ronaldo (87,5 Mio. Euro) vor Messi (76,5 Mio. Euro) klassiert.