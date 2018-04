Zlatko Junuzovic verlässt Werder Bremen im Sommer

Schalke, Stuttgart oder Salzburg?

In den vergangenen Wochen hatten bereits Schalke, Stuttgart und auch Klubs aus der US-amerikanischen MLS Interesse am ehemaligen ÖFB-Kapitän gezeigt. Auch Red Bull Salzburg hat Junuzovic auf der Liste: „Wir wissen, dass er ablösefrei ist. Wir wissen auch, dass er ein sehr guter Spieler ist, der eigentlich nicht in unser Beuteschema der letzten Jahre passt. Es kommt sicherlich ein bisschen darauf an, was in den nächsten Wochen hinsichtlich Abgänge passiert“, betonte Sportdirektor Christoph Freund.