BVB-Gala! Özcan pariert Elfer, aber Stöger jubelt

Für das Team von Trainer Peter Stöger waren Jadon Sancho (13.), Marco Reus im Doppelpack (55., 79.) und Maximilian Philipp (63.) erfolgreich. Reus scheiterte mit einem Elfmeter zudem an Leverkusens Ersatztorhüter Ramazan Özcan. Der frühere ÖFB-Teamkeeper vertrat erstmals in dieser Saison Stammschlussmann Bernd Leno, der an Knieproblemen laboriert. Julian Baumgartlinger saß bei den Gästen auf der Ersatzbank.