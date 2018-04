Mattersburg will sich an St. Pölten rächen

Der Salzburger denkt angesichts der Cup-Marathons (im Bild oben) an Rotation. „Doch die Elf, die am Samstag aufläuft, kann einen Sieg gegen den SKN einfahren. Das ist unser erklärtes Ziel.“ Die Saisonbilanz gegen die Niederösterreicher ist positiv, in den beiden Duellen im Herbst gab es zwei Unentschieden, das Auswärtsspiel im Frühjahr gewann Mattersburg klar mit 3:0. Die „Wölfe“ dürfe man jedenfalls nicht unterschätzen. Baumgartner: „Das ist eine gefährliche Mannschaft, gegen die man sehr gut spielen muss, um gewinnen zu können.“