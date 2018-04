Große Ehre für „typischen Wiener“ Toni Polster

„Servus mei schena Bua“ - Mit dieser dem Vernehmen nach von Toni Polster gern verwendeten Begrüßungsformel eröffnete Hans Huber seine Laudatio für den Ex-Fußballstart, der am Donnerstag das Große Goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien in Empfang nehmen durfte. Polster bedankte sich bei seiner Familie und den Weggefährten. Erfolg, so versicherte er dabei, sei ein Puzzle, bei dem alle Teile zusammenpassen müssten. Zu jenen, die ihm persönlich gratulierten, gehörten übrigens prominente Ex-Kollegen: Andi Herzog und Herbert Prohaska.