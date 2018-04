Islam-Kindergarten in Wien mit 227.000 € gefördert

Österreichweit herrscht Empörung über die Kriegsspiele in einer Wiener ATIB-Moschee - was viele nicht wissen: Das Netzwerk der Religionsgemeinschaft reicht bis in Wiener Kindergärten. So etwa in den „Marienkäfer“ in der Gudrunstraße in Favoriten. Die Einrichtung wird von der Stadt auch großzügig gefördert.