Mann in Wald gelockt, verprügelt und ausgeraubt

Kennen gelernt hatten sich das Opfer und die junge Österreicherin über ein Online-Dating-Portal. Übere mehrere Monate wurde Kontakt gehalten, schließlich ein Treffen an jenem 10. November in Hall vereinbart. Die 23-Jährige soll den Österreicher bei diesem Date in ein Waldstück in Hall im Bereich des Weißenbachgraben gelockt haben. Dort sollen schon zwei Männer auf das Opfer gewartet haben, die den 24-Jährigen laut Polizeibericht niederschlugen, dabei schwer verletzten und schließlich ausraubten.