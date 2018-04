Juventus baute in Italien Vorsprung auf Napoli aus

Juventus Turin hat in der Serie A einen großen Schritt in Richtung siebenten Meistertitel in Serie gemacht. Der italienische Fußball-Rekordmeister gewann am Sonntag gegen Sampdoria Genua 3:0 (1:0) und baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SSC Napoli auf sechs Punkte aus.