Sabitzer verlängert bei Leipzig vorzeitig bis 2022

„Marcel hat sich in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich weiterentwickelt“, sagte Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick in einer Pressemitteilung. „Er verfügt über eine sehr gute Mentalität und geht auf dem Platz mit gutem Beispiel voran. Deshalb freuen wir uns, dass wir einen weiteren Leistungsträger langfristig an uns binden konnten“.