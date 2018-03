Erstmals Frau an der Spitze des Tiroler Landtages

Sonja Ledl-Rossmann ist die erste Frau an der Spitze des Tiroler Landtages. Sie wurde bei der konstituierenden Sitzung des Landtags am Mittwoch mit 34 zu 2 gewählt. Die 43-jährige Außerfernerin, die immer wieder als Kandidatin für einen Posten in der Landesregierung gehandelt wurde, tritt damit in die erste Reihe der Landespolitik. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie vor einem Jahr als Bundesratspräsidentin mit der Angelobung von Bundespräsident Alexander van der Bellen bekannt.