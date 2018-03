Islam-Zentrum in Wien wird umfangreich ausgebaut

Große Pläne wälzt das Islamische Zentrum am Bruckhaufen in Wien-Floridsdorf: Aufgrund des Platzmangels soll die Moschee um einen zwölf Meter hohen Zubau erweitert werden. Geplant sind unter anderem vier neue Gebetsräume und ein Ausstellungsraum. In der Nachbarschaft lösen die Umbaupläne vorerst keine große Freude aus.