Foda rührt kräftig um - acht Neue?

In allen Formationen, gibt Foda zu, „habe ich derzeit die Qual der Wahl, ein Luxusproblem, das jeder Trainer gerne hat, alle Spieler haben es sich nach den im Training gezeigten Leistungen verdient zu spielen. Ich will daher, dass möglichst viele zum Einsatz kommen, sich am Dienstag zeigen – es geht ja auch darum, beim nächsten Kader dabei zu sein.“