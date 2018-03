Kicker wirft Computer auf aufgebrachte Fans!

Für gewöhnlich überrascht einen ja gar nichts mehr, wenn es um Fußballspiele geht, aber das, was sich in Uruguay am Dienstag zugetragen hat, ist trotzdem mehr als kurios. Es spielten zwei U17-Mannschaften aus Montevideo, Florida und Maldonado, gegeneinander, als es nach dem entscheidenden Elfmeterschießen zu einer Massenschlägerei zwischen den Spielern und den Fans kam. Ein Spieler von Maldonado regte sich so auf, dass er ein Computer zwischen die Zuschauer warf. Jetzt muss er mit Konsequenzen rechnen. Auch der Journalist, dem der Rechner gehörte, zeigte sich wenig begeistert. Sein Computer wurde zerstört, alle darauf gespeicherten Daten verschwanden.