Deutschlands Mega-Talent will nicht zum FC Bayern

Arp gilt in Deutschland als absolutes Mega-Talent, nicht umsonst wird der Knipser von den Münchnern gejagt. Doch Arp hat ein gutes Verhältnis zu Hamburgs derzeitigen Coach Christian Titz. Bereits in der Jugend haben die beiden erfolgreich zusammengearbeitet. Bei der 1:2-Heimpleite gegen die Hertha (ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro traf für die Berliner zum 1:1) stand der Youngster in der Startelf.