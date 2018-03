Ex-Salzburg-Goalie im Visier von Top-Klubs!

Gulacsis Vorteil

Und Peter Gulacsi hat noch einen Riesenvorteil gegenüber der Konkurrenz. Vor seiner Salzburger Zeit spielte er fünf Jahre lang bei Liverpool, gilt also als „Homegrown Player“, kann also ohne Limit eingesetzt werden. „Homegrown Player“ werden von der FA bevorzugt: 25 Homegrown Player dürfen in einen Kader genannt werden, 25 Legionäre nicht.