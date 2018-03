Sicherheitsalarm in Wien-Favoriten

Nur halb so viele Polizisten in Favoriten als in Linz - bei gleicher Einwohnerzahl

Dabei ist Favoriten kriminalistisch zwar ein Hotspot, von den Ressourcen her allerdings ein Stiefkind. „Wir haben fast gleich viele Einwohner wie Linz. Doch Linz hat doppelt so viele Planstellen, nämlich über 600“, erklärt Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ). Er fordert eine Verdoppelung der derzeit 308 Planstellen.