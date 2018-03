Generalsekretär will „dringend“ auf Kasernenfotos

In dem Schreiben, das via Twitter öffentlich wurde, wird die Position des Generalsekretärs besonders betont. So heißt es dort wörtlich: „Der Generalsekretär (GS) im BMVL ist unmittelbarer Vorgesetzter des Chefs des Generalstabes, aller Sektionsleiter und Vorgesetzter aller dem BMLV nachgeordneten Dienststellen.“ Folgerichtig sollen bereits hängende Fotos von Bundespräsident (als Oberbefehlshaber) und Verteidigungsminister um die Baumanns ergänzt werden.