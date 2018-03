Bargeldloses Zahlen soll sicherer werden

Die EU-Justizminister wollen das Zahlen mit Smartphones, Kreditkarten und digitalen Währungen sicherer machen. Die Ressortleiter der EU-Staaten einigten sich am Freitag in Brüssel auf eine gemeinsame Position zu einem Vorschlag der EU-Kommission, die stärker gegen Betrug bei bargeldlosem Zahlen vorgehen will.