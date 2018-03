Geheimdienst stürzt in politische Turbulenzen

BVT-Chef wohl vor Ablöse

Jedenfalls hat sich der bisherige Chef des BVT, Peter Gridling, schon einmal auf Urlaub verabschiedet. Es wird damit gerechnet, dass der Spitzenbeamte nicht mehr in seine alte Funktion zurückkehren wird. Kickl selbst stellte Gridling am Freitagabend während seines Besuchs in Ungarn in Frage und meinte, angesichts der im Raum stehenden Vorwürfe könne er „ja nicht so tun, als ob das nichts wäre“. Den Polizeieinsatz im BVT bezeichnete er als „lupenrein“.