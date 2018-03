Peter Stöger: Auf Frust folgte die Kampfansage

„Können das 1:2 noch reparieren“

Die Flinte wirft Stöger aber noch lange nicht ins Korn, für das Rückspiel am Donnerstag in der ausverkauften Red-Bull-Arena kam bereits eine Kampfansage von ihm: „Wir haben die Qualität, um in Salzburg zu gewinnen, können das 1:2 noch reparieren, ausgeschieden sind wir noch lange nicht. Nur müssen wir uns halt vollkommen anders präsentieren!“