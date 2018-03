Fitnessstudio Büro

Was machen die meisten von uns am häufigsten? Antwort: sitzen! Ganz gleich ob zu Hause auf der Coach, beim Essen, im Auto oder natürlich im Büro. Bereits die Kinder in der Schule verbringen viel zu viel Zeit in dieser ungünstigen Körperposition. Mit schädlichen Folgen für die Gesundheit im Erwachsenenalter. Neben den klassischen Störungen am Bewegungsapparat ist auch das Herz-Kreislauf-System gefährdet!