Wien: Unbekannter legte in einer Nacht elf Brände!

Die meisten Verletzten gab es in der Lazarettgasse in Alsergrund, wo die Brandserie am Sonntag gegen 21.30 Uhr vermutlich ihren Ausgang genommen hat. Hier rückte die Berufsrettung Wien auch mit dem Katastrophenzug an. Drei Hausbewohner mussten in ein Spital gebracht werden, zwei weitere wurden an Ort und Stelle behandelt.