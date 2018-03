Zwei Volksschüler beschädigten rund 100 Gräber

Die Polizei hat zwei Volksschüler im Alter von sieben und acht Jahren ausgeforscht, die am 23. Februar am Friedhof von Neumarkt am Wallersee im Salzburger Flachgau Vasen, Laternen, Blumenkisten und Figuren an rund 100 Gräbern beschädigt haben. Außerdem zerrissen die beiden Burschen in der Kirche mehrere Seiten eines Messbuches, beschädigten am Friedhofsparkplatz einige Autos und montierten Kennzeichen ab.