Leipzig oder BVB: Trainer-Kampf der Superlative

Trotz der Tabellenplatzierung - der Sechste empfängt den Zweiten - umweht das österreichische Trainer-Duell in der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Leipzig und Dortmund am Samstag der Hauch der Krise. Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl will nach zwei Ligapleiten "den Kampf annehmen". Auch sein Gegenüber Peter Stöger übte in der vergangenen Woche scharfe Kritik am Auftritt seiner Dortmunder. Dortmund spielte ja zu Hause nur 1:1 gegen Augsburg. Und auch Angst ist in der Luft: Vor einem Jahr wurden Fans von RB tätlich angegriffen, es gab sogar Verletzte. Diesmal soll alles ganz anders werden, und das können Sie im Free-TV miterleben, ServusTV überträgt LIVE ab 18.30 Uhr.