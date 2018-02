Ivona Dadic: Mit Glückssocken nach Birmingham

Auf dem zweistündigen Flug erzählte Ivi der "Krone", warum sie in England in bester Erinnerung hat, dass sie von einer Medaille träumt, wer sie nach Birmingham begleitet (Eltern, Freund und noch zwei Freundinnen) - und welche Glücksbringer sie dabei hat: "Ein paar Socken!" Hier das kurze Interview von Olaf Brockmann mit Ivona Dadic, die am Freitag im Fünfkampf antritt. Im Übrigen teilte Ivi der „Krone“ mit, dass sie heuer das Mehrkampf-Meeting in Götzis (26./27. Mai) auslässt und dafür in Ratingen (16./17. Juni) startet: "Das passt besser für den Saisonaufbau fuer die EM!"