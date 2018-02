Schwedens Damen zum 3. Mal Curling-Olympiasieger

Schweden hat sich im Curling-Bewerb der Damen zum dritten Mal zum Olympiasieger gekrönt. Die Schwedinnen rund um Skip Anna Hasselborg feierten bei den Winterspielen in Südkorea am Sonntag einen souveränen 8:3-Finalerfolg in Gangneung gegen Südkorea. 2006 und 2010 hatten sie sich bereits den Titel geholt, da war Hasselborg noch nicht dabei, sondern Anette Norberg für den Erfolg hauptverantwortlich.