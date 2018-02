5G-Mobilfunkturbo: Der Startschuss fällt im Herbst

In dieser Runde werden 390 Megahertz (MHz) an zusätzlichen Frequenzen in der Bandbreite zwischen 3,4 und 3,8 Gigahertz versteigert. Zum Vergleich: Derzeit werden in Österreich 590 MHz genutzt. Für eine Vollversorgung ganz Österreichs sind 100 bis 120 MHz nötig, es gibt also genug Frequenzen für drei österreichweite Mobilfunker - und zusätzlich noch einige regionale Anbieter. "Wir fluten den Markt mit Spektrum", sagte RTR-Chef Johannes Gungl. Das sei aber angesichts des rasant steigenden Datenvolumens auch nötig. Trotzdem lasse sich schwer sagen, ob am Ende Frequenzen übrigbleiben oder doch noch ein heftiger Bieterkampf entbrennt.