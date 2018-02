Porno-Queen aus Japan plant Olympia-Comeback

Die 30-Jährige entscheidet sich, an der "All Japan Snowboarding Championships" teilzunehmen. Was dabei herauskommt, schockt die Konkurrenz: Mit lediglich vier Tagen Trainingszeit holt sie die Goldmedaille. Jetzt scheint also auch Olympia 2022 in Peking in Reichweite zu sein. Das ist ihr großes Ziel: "Ich will zurückkehren in die Welt des Snowboards!"