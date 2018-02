Mental am Limit! Hirscher zählt schon die Tage

"Wenn ich nicht so viel Erfahrung hätte, hätte ich durchgedreht in den letzten drei Tagen", brachte es Hirscher auf den Punkt. "Es ist so arg, das bist du nicht gewöhnt. Es sind 25 Leute auf dem Kurs, die Strecke ist super, aber das hilft dir nichts, wenn es nicht so hergerichtet ist wie die Rennstrecke." Die Piste sei alsbald einmal ramponiert gewesen, nach sechs Durchgängen war man da bei Startnummer 150 angelangt. "Wie will man da Skitesten anfangen? Das war eine Challenge. Es ist für alle gleich, aber das geht so weit weg von meinem normalen Programm. Aber Gott sei Dank bin ich seit ein paar Jahren dabei."