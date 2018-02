Gallhuber „Australierin“? Peinliche Olympia-Panne

Pflichtbewusst posaunte der "Olympic Channel" gegen sieben Uhr die Bronze-Medaille von Kathi Gallhuber hinaus. "Congratulations to #AUS Skier Katharina Gallhuber on #Bronze", war darin zu lesen. Dazu ein Jubelbild der Slalom-Heldin. Wenig später waren die Geographie-Kenntnisse der Facebook-Macher so weit aufgebessert, dass man Gallhuber dankenswerterweise die österreichische Staatsbürgerschaft anerkannte. Inzwischen hat alles seine Richtigkeit: