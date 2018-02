Behörde bestätigt BMW eine weiße Abgas-Weste

Der Behörde zufolge sind die von der Umwelthilfe ermittelten Ergebnisse mit erhöhten Stickoxid-Emissionen "auf nicht normale Betriebsbedingungen" zurückzuführen. "Daher besteht keine Veranlassung zur Einleitung von Maßnahmen." BMW hatte der DUH entgegengehalten, sie habe in dem Test bewusst untypische Fahrweisen im Randbereich erzwungen, um plakative Emissionswerte zu konstruieren. Entwicklungsvorstand Fröhlich bekräftigte am Donnerstag, was der Autobauer seit Bekanntwerden der Abgasaffäre bei VW vor fast zweieinhalb Jahren regelmäßig sagt: "Fahrzeuge der BMW Group werden nicht manipuliert. Unsere Dieselmotoren sind sauber." Dies habe eine Vielzahl behördlicher Nachprüfungen weltweit belegt.