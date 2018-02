Tiroler (88) rammt mit Pkw Kutsche: Vier Verletzte

Ein missglücktes Überholmanöver eines 88-Jährigen hat am Freitag in Tirol vier teils schwer Verletzte gefordert. Der betagte Mann war in Reith bei Seefeld mit seinem Pkw von hinten auf eine vor ihm fahrende Kutsche geprallt. Eine darin befindliche Mutter aus Deutschland sowie ihre beiden Kleinkinder wurden leicht verletzt, die Großmutter schwer.