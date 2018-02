Chinas Polizei testet Brille mit Gesichtserkennung

Anlässlich des bevorstehenden Neujahrsfestes in China sollen mit Hilfe der Gesichtserkennungs-Brille beispielweise Personen erkannt werden, die trotz Reisebeschränkungen an dem wichtigsten Fest des Landes zu ihren Familien unterwegs sind. Wie lokale Medien berichten, konnten so 26 Personen am Bahnhof identifiziert werden, die mit einer falschen Identität unterwegs waren. Sieben im Zusammenhang mit Kriminalfällen polizeilich gesuchte Personen seien zudem festgenommen worden.