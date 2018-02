„Breaking Bad“ ist Dauerschau-Einstiegsdroge

Die Wandlung vom braven Walter White zum bösen Drogenmann hat es jedenfalls auf den Spitzenplatz für den ersten Serienmarathon geschafft. Rang zwei ging an das Gefängnis-Drama "Orange is the New Black" (Bild unten), Nummer drei wurde in Österreich "Narcos". In dieser Platzierung unterscheiden wir uns übrigens nicht von den Deutschen - auf den weiteren Plätzen schon: In Österreich finden sich da "The Walking Dead" und "House of Cards", in Deutschland "Stranger Things" und "Tote Mädchen lügen nicht".