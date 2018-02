„Hässliches Foul!“ Schwab 6 Wochen kaltgestellt

„Das rundet den schwarzen Sonntag so richtig ab!“ Sportchef Fredy Bickel ist sauer. Als hätten die Fan-Randale nicht gereicht, Rapid verlor im Wiener Derby mit Schwab, Schaub und Bolingoli gleich noch drei Spieler verletzt. Dennoch wurde auch am letzten Tag der Transferperiode am Dienstag nicht mehr reagiert. (Das Foul an Schwab sehen Sie im Video oben bei Minute 2:51).