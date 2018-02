Kriselnder KAC kassiert 6. Niederlage in Folge!

Der KAC ist in der Erste Bank Eishockey Liga weiter tief in der Krise! Der Vizemeister unterlag am Sonntag zu Hause Red Bull Salzburg mit 4:5 nach Penaltyschießen und musste damit die 6. Niederlage hintereinander einstecken. Salzburg, die Vienna Capitals (6:4 in Innsbruck) und die Black Wings Linz (3:2 in Zagreb) haben sich damit in der Pick-Round weiter abgesetzt. In der Quali-Runde ist der VSV zurück im Kampf um einen Platz im Viertelfinale. Die Villacher bezwangen Tabellenführer Dornbirn mit 6:3 und rückten auf Rang drei vor. Rang zwei holte sich Fehervar dank eines 3:2 gegen Graz. Im Nachzügler-Duell setzte sich Znojmo gegen HCB Südtirol mit 1:0 durch.