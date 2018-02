Rapid-Fans „dürfen sich sowieso alles erlauben!“

"Mehr will ich dazu aber nicht mehr sagen, das wird dann sowieso gegen mich verwendet", so Holzhauser, der unmittelbar zuvor noch mit "Kritik" daran konfrontiert worden war, dass er "provokant langsam" zur Corner-Fahne gegangen sei. Austria-Trainer Thorsten Fink ergänzte: "Für mich ist es skandalös, dass das in Österreich möglich ist!" Dass man mit Schirmen beim Eckball stehen müsse, um die Spieler zu schützen, sei "ein Wahnsinn. Wenn man das nicht unterbindet, dann werden sie das auch weiterhin machen."