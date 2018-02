Gregoritsch-Traumtor bei 3:0-Sieg von Augsburg

Michael Gregoritsch hat am Sonntag im 20. Spiel sein neuntes Saisontor in der deutschen Bundesliga erzielt! Der ÖFB-Teamstürmer traf beim 3:0-Heimsieg des FC Augsburg in der 21. Runde gegen Eintracht Frankfurt in der 76. Minute zum 2:0. Genauso wie der 23-jährige Steirer spielten auch seine Landsleute Kevin Danso und Martin Hinteregger durch. Das Duo bildete die Innenverteidigung.