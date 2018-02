Schairer im letzten Rennen vor Olympia Siebenter

Alessandro Hämmerle schied im Viertelfinale aus und wurde Zehnter. Der nicht für Olympia nominierte Lüftner kam diesmal nicht über Rang 18 hinaus. Die neben Schairer und Hämmerle bei den Winterspielen in Südkorea antretenden Hanno Douschan (34.) und Lukas Pachner (35.) schieden in der ersten K.o.-Runde aus. Katharina Neussner scheiterte bereits in der Qualifikation. Die Siege gingen an die auch schon am Samstag erfolgreiche Italienerin Michela Moioli und Olympiasieger Pierre Vaultier aus Frankreich.