Groß geht! ÖTV braucht einen neuen Präsidenten

Der Österreichische Tennis-Verband (ÖTV) bekommt am 18. März einen neuen Präsidenten. Der aktuelle Verbandschef Robert Groß tritt bei der für Windischgarsten angesetzten Generalversammlung nicht mehr an, für den 70-Jährigen endet eine dreijährige Amtszeit. Groß sagte der APA, dass er das von Anfang an so geplant hatte. Allerdings gab es zuletzt verbandsinterne Unruhen.