Vonn, Veith & Co.: So heiß werden die Winterspiele

Mit Anna Veith und Cornelia Hütter bringt der ÖSV lediglich zwei - lange verletzt gewesene - Saisonsiegerinnen zu den Spielen. Veith möchte ihre Medaillensammlung nach Gold (Super-G) und Silber (RTL) vor vier Jahren in Sotschi erweitern. Hütter, die in Sotschi nur 24. in der Abfahrt wurde, peilt einen Top-Platz an. Für strahlenden Gesichter – vor allem in der Männerwelt – werden die beiden sicher sorgen: